2019/02/03 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الانكليزية اليوم الاحد لقاء من العيار الثقيل حيث يحل فريق ارسنال ضيفا على مانشستر سيتي في مباراة لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز بكرة القدم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر سيتي وارسنال في مواجهة من العيار الثقيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر سيتي وارسنال في مواجهة من العيار الثقيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).