القيصر يغني للنساء من كلمات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم

2019/02/03 | 11:22

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دبي –عراق برس-3شباط/ فبراير: أهدى حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أغنية كاظم الساهر الجديدة بعنوان “حدثيني” وهي من أحدث قصائده الشعرية إلى كل امرأة “جعلت لحياتنا حياة”.

وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب في دبي، وأهداها ابن راشد “إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة..



ولكلماتنا معنى..



ولإنجازاتنا جمالاً”، بحسب ما غرد به عبر حسابه على “تويتر”.

وأعادت صفحة الفنان العراقي على موقع “فيسبوك” نشر تغريدة محمد بن راشد بعد فترة وجيزة.

وتغنى كاظم الساهر بقصيدة “حدثيني” للمرة الأولى، خلال حفله الغنائي في دار أوبرا دبي، في شهر كانون الأول الماضي.

وسبق أن تغنى القيصر بقصيدة “اغسلي بالبرد” لمحمد بن راشد عام 1996.انتهى (1)

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