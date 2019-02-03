2019/02/03 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان بالإفراج عن رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل، ودعت إلى التوقف عن استهداف المجتمع الشيعي في البحرين.واستنكرت المنظّمة “إعادة اعتقال السيد المشعل”، معتبرةً أنّه “ردّ فعل انتقاميّ على تعليقاته، كما تشعر بالقلق من استمرار استهدافه بسبب حقّه في حريّة التعبير، كما يثير تساؤلات حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوة للتوقف عن استهداف المجتمع الشيعي في البحرين alansaar.

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