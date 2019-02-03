2019/02/03 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..عثرت السلطات اللبنانية، الاحد، على قنبلة عنقودية من مخلفات العدو الصهيني في مرجعيون.وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” في مرجعيون، انه “تم العثور على قنبلة عنقودية من مخلفات العدو الصهيوني في محيط بلدة الخيام – قضاء مرجعيون”.وأضافت انه “قد عملت فرقة الهندسة في الجيش اللبناني على تفجيرها في مكانها”.انتهى/62ج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان..



العثور على “قنبلة عنقودية” من مخلفات العدو الصهيوني في مرجعيون alansaar.

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