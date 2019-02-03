2019/02/03 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

تحالف ( ذي قارنا ) : هدفنا خدمة المواطن بعيدا عن المماحكات السياسية

انتهى, ت ع ح

شبكة اخبار الناصرية:تحالف ( ذي قارنا ) : هدفنا خدمة المواطن بعيدا عن المماحكات السياسية انتهى, ت ع ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف ( ذي قارنا ) : هدفنا خدمة المواطن بعيدا عن المماحكات السياسية ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف ( ذي قارنا ) : هدفنا خدمة المواطن بعيدا عن المماحكات السياسية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).