2019/02/03 | 11:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف ( ذي قارنا ) : هدفنا خدمة المواطن بعيدا عن المماحكات السياسية ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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شبكة اخبار الناصرية:
تحالف ( ذي قارنا ) : هدفنا خدمة المواطن بعيدا عن المماحكات السياسية
انتهى, ت ع ح
شبكة اخبار الناصرية:تحالف ( ذي قارنا ) : هدفنا خدمة المواطن بعيدا عن المماحكات السياسية انتهى, ت ع ح
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف ( ذي قارنا ) : هدفنا خدمة المواطن بعيدا عن المماحكات السياسية ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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