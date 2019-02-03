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تحالف ( ذي قارنا ) : هدفنا خدمة المواطن بعيدا عن المماحكات السياسية
2019/02/03 | 11:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

تحالف ( ذي قارنا ) : هدفنا خدمة المواطن بعيدا عن المماحكات السياسية

انتهى, ت ع ح

شبكة اخبار الناصرية:تحالف ( ذي قارنا ) : هدفنا خدمة المواطن بعيدا عن المماحكات السياسية انتهى, ت ع ح

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