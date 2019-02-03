الاعلان عن تحالف سياسي جديد في ذي قار

2019/02/03 | 11:28

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلن هنا اليوم عن تشكيل تحالف سياسي جديد يضم ثمانية اعضاء من مجلس محافظة ذي قار .

وقال رئيس التحالف ، عضو مجلس ذي قار حسن الوائلي في مؤتمر صحفي عقد هنا اليوم ان التحالف الذي انبثق باسم ( ذي قارنا ) يضم ثمانية اعضاء في مجل

شبكة اخبار الناصرية:اعلن هنا اليوم عن تشكيل تحالف سياسي جديد يضم ثمانية اعضاء من مجلس محافظة ذي قار .وقال رئيس التحالف ، عضو مجلس ذي قار حسن الوائلي في مؤتمر صحفي عقد هنا اليوم ان التحالف الذي انبثق باسم ( ذي قارنا ) يضم ثمانية اعضاء في مجلس المحافظة من مختلف الكتل السياسية .وبين ان تشكيل التحالف جاء ثمرة لسلسلة مكثفة من اللقاءات والحوارات بين القوى السياسية والشخصيات المستقلة في المحافظة .واوضح ان جميع اعضاء التحالف مؤمنون بضرورة رص الصفوف لخلق التوازن وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي فضلا عن الانفتاح على الكتل الاخرى.انتهى, ت ع ح

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