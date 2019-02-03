أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

2019/02/03 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ظهرت الفنانة شهيرة مع الفنانة سهير رمزي للمرة الأولى، بعد اتخاذهما قرار التخلي عن الحجاب، في معرض وبازار أقيم داخل أحد “المولات” الشهيرة لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة بمناسبة قرب الاحتفال بـ”يوم الحب”.

أقيم البازار تحت إشراف سامية أبو الفتوح، وعالية حسونة، ونبفين الشواربي، وملك مدكور، فيما حضر من نجوم الفن سهير رمزي، وشهيرة ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، والإعلامية هويدا بهجت، والإعلامية سهير جودة.وتميز البازار بعرض منتجات المصممات المصريات، بمشاركة سفارة الكويت، حيث تواجدت حرم سفير الكويت بجناح لمنتجات بلدها التي تبرعت بإراداته لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال، وتبرعت الفنانة راندا فؤاد بلوحه فنيه، لمستشفى أبو الريش، كما تواجدت حرم السفير المصري بفرنسا وعدد كبير من سيدات العمل الاجتماعي.

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