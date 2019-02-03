بدء دخول الشاحنات الإيرانية إلى السوق العراقية

2019/02/03 | 11:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن نقیب أصحاب الشاحنات الأردنیة محمد خیر الداوود، الأحد، بدء دخول الشاحنات الأردنیة إلى السوق العراقیة بعد توقیع اتفاقیات كثیرة مع الجانب العراقي، موضحا أن الشاحنات العراقیة المحملة ستدخل كذلك إلى المملكة.

وقال الداوود في تصريح صحافي نقلته صحيفة "الغد" الأردنية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشاحنات الأردنیة بدأت الدخول إلى السوق العراقیة بعد توقیع اتفاقیات كثیرة مع الجانب العراقي، فیما ستزداد ھذه الشاحنات الداخلة إلى العراق بالتدریج".

وأضاف أن "الشاحنات العراقیة المحملة ستدخل كذلك إلى المملكة"، متوقعا أن "یعود عدد كبیر من التجار والسائقین إلى العمل في مجال الشاحنات والشحن التجاري من جدید، بعد أن ھجروا العمل سابقا بسبب الخسائر وتوقف حركة الشاحنات سابقا إلى العراق".

وبین الداوود أن "إعفاء عدد كبیر من السلع من الرسوم الجمركیة من قبل العراق، سیكون عاملا مساعدا على زیادة التبادل التجاري بین البلدین، ولما فيه مصلحة وخیر الجانبین، آملا بارتفاع عدد الشاحنات العاملة بین الأردن والعراق خلال الأیام المقبلة".

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