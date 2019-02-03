كولومبيا تعلن مقتل زعيم المتمردين في عملية عسكرية

2019/02/03 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الاحد، إن القوات العسكرية قتلت زعيم المتمردين روديرجو كاديتي الذي رفض وقف الأعمال القتالية وفقا لاتفاق سلام أبرم في 2016 مع الحكومة.وذكرت وكالة رويترز في خبر تابعته /المعلومة/ عن الرئيس الكولومبي قوله في فعالية في مدينة مانيثاليس “اليوم تم في عملية تحييد المجرم المعروف بروديرجو كاديتي، […]

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