علاوي يحدد

2019/02/03 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاحد، الاتفاقية الموقعة بين العراق والاردن "جيدة".

وقال علاوي في بيان ورد لشفق نيوز ان "الاتفاقية الموقعة بين العراق والاردن جيدة، وهي خطوة الى الأمام لتعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وإن جاءت متأخرة".

واوضح علاوي ان "العبرة تكمن بتنفيذ واستكمال الاليات اللازمة لإنجاحها"، حسب قوله.

والتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، ظهر يوم السبت، عند خط الحدود العراقية الاردنية المشتركة، مع رئيس وزراء المملكة الاردنية عمر الرزاز، برفقة وفدين رفيعي المستوى.

واوضح بيان صادر عن مكتب عبد المهدي ان اللقاء يهدف "لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨".





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