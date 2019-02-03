عبق القدس يعطر جناح فلسطين في القرية العالمية بدبي

2019/02/03 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتميز الجناح الفلسطيني بالقرية العالمية في دبي برونق خاص ومميز يتمثل في رائحة الأرض والزعتر وزيت الزيتون.

الزائر لهذا الجناح يخوض تجربة حقيقية للسفر عبر مدن فلسطين وأسواقها التقليدية من خلال المنتجات الأصيلة والهدايا والتحف المصنوعة يدويا وحتى الوجبات الخفيفة.

وقال أحمد أبو غوش، أحد المشاركين في الجناح الفلسطيني: “المدخل هنا مثل بوابة القدس وبوابة المسجد الأقصى، والشغلات التراثية الفلطينية المتعددة”.

ويحظي الجناح الفلسطيني هذا العام بإقبال كبير من جمهور القرية العالمية، لما يجدوه من أنواع المنتجات الفلسطينية كافة ومنها الأثواب المطرزة والمصنوعة يدويا إضافة إلى منتجات الحلويات والكعك وزيت الزيتون الفلسطيني الذي يتميز بنكهته الخاصة.

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