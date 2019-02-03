تحديث جديد لـواتسآب وصف بـ الصدمة

2019/02/03 | 11:37

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فاجأ تطبيق التراسل الفوري الأكثر انتشارا "واتسآب" جميع مستخدميه

بتحديث جديد وصف بـ"الصدمة".ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن تحديث

"واتسآب" الأكبر في مطلع عام 2019 الجاري.وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مستخدمي "واتسآب" سيصابون بالصدمة، بسبب

التغييرات الجديدة التي ستطرأ على التطبيق، والتي ستكون أبرزها إضافة

إعلانات إلى التطبيق لأول مرة في تاريخ "واتسآب".يذكر أن تطبيق "واتسآب" انطلق منذ عام 2009، أي قبل 10 سنوات، وكان

يروج على أنه أول تطبيق تراسل مجاني غير مدعوم بأي إعلانات، ولكن يبدو

أن ذلك كله على وشك التغيير ".ومن المقرر أن تظهر الإعلانات في صفحة حالة المستخدم، لكن لم تفصح

إدارة واتسآب عن موعد بدء ظهور الإعلانات لكل المستخدمين ".ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين التنفيذيين لشركة "فيسبوك"، المالكة

لتطبيق "واتسآب"، شيرلي ساندبرغ، قولها إن وصول الإعلانات وشيك لكل

المستخدمين ".وقالت المسؤولة إن إضافة الإعلانات هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة

لمستقبل "واتسآب".وأشارت إلى أن إدارة فيسبوك لا تزال تقيم حتى الآن، مدى جدوى تجربة

المستهلك بالنسبة لتطبيق "واتسآب بزنس"، الذي يساعد الأنشطة التجارية

على التواصل مع المستهلكين ".ونشر موقع " ويب بيتا انفو " التقني المعني بأخبار تحديثات التطبيقات،

تقريرا حول التحديث المرتقب لـ"واتسآب".وأشار الموقع التقني إلى أن الإصدار التجريبي "بيتا" من واتسآب" على

نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، تضمن ميزة جديدة في تطبيق التراسل

الأشهر ".وأوضح الموقع أن مستخدم "واتسآب" سيتمكن من خلال التحديث الجديد من

تنزيل أي ملصق محدد، ضمن خاصية الملصقات الجديدة، من دون الحاجة إلى

تحميل حزمة الملصقات الكاملة".

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