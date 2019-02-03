مكتب المفتش العام في وزارة العدل يوصي بإسترداد أكثر من (60) مليار دينار

2019/02/03 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي اليوم الاحد، عن إجراءات المكتب ونشاطاته الخاصة بإسترداد الأموال خلال 2018، إذ تجاوز المبلغ (60) مليار دينار.

وأضاف الغزّي

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