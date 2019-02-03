نائب: اعفاء بضائع الاردن من الرسوم الكمركية ومد انبوب نفطي تدمير للاقتصاد العراقي

2019/02/03 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستغرب النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي من قيام الحكومة العراقية بااعفاء بضائع الاردن الداخله الى العراق من الرسوم الكمركية امر خطير وغير مقبول ولايمكن القبول به نهائيا ولانعرف السبب لأتخاذ هكذا اجراء من قبل الحكومة العراقية

وأشار البعيجي في بيان له تلقى “النور نيوز” نسخة منه الى ان “الحكومة العراقية اتخذت قرارات لايمكن لمجلس النواب ان يسمح بها كمد انبوب نفطي الى الاردن وتصدير النفط بااسعار مخفظة واعفاء بضائعهم ماهو المغزى والفائدة من هكذا قرارات المستفيد الوحيد منها الجانب الاردني فقط”.

وقال النائب “بااعتبارنا ممثلين عن ابناء الشعب العراقي وقد رددنا القسم بحماية البلد وثروات الشعب العراقي لن نقبل بهكذا قرارات تضر بالمصلحة العامة للبلد والشعب العراقي مقابل استفادة للجانب الاردني الذي لم نرى منه خيرا منذ سقوط النظام البائد والى يومنا هذا وستكون لنا كلمة داخل قبة البرلمان نلغي بها هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة دون الرجوع الى البرلمان”.

واضاف ان “هذه الاجرأت التي اتخذتها الحكومة ستدمر الاقتصاد العراقي لان الاردن ستغرق السوق العراقية ببضائعها المعفية من الرسوم وستدمر اي صناعة عراقية لذلك على الحكومة ان تتدارك هذه القرارات التي اتخذتها ابتدأ من مد الانبوب النفطي الى اعفاء البضائع الاردنية من الرسوم الكمركية لاننا في مجلس النواب لنا موقف وسنقف بضد من هذه القرارات التي ستضر الشعب العراقي ولن نسمح بها نهائيا”.

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