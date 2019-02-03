2019/02/03 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدل توصي بإسترداد أكثر من 60 مليار دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/03 | 11:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل توصي بإسترداد أكثر من 60 مليار دينار ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل توصي بإسترداد أكثر من 60 مليار دينار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).