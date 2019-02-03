2019/02/03 | 11:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:أكد زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، اليوم الأحد، ان الاتفاقية العراقية الاردنية خطوة جيدة وان جاءت متأخرة.وقال علاوي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن " الاتفاقية الموقعة بين العراق والاردن جيدة, وهي خطوة الى الأمام لتعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين".
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وأكد "وإن جاءت متأخرة، الا ان العبرة تكمن بتنفيذ واستكمال الاليات اللازمة لإنجاحها".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: الاتفاقية العراقية الاردنية خطوة جيدة وإن جاءت متأخرة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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