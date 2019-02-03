علاوي: الاتفاقية العراقية الاردنية خطوة جيدة وإن جاءت متأخرة

2019/02/03 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، اليوم الأحد، ان الاتفاقية العراقية الاردنية خطوة جيدة وان جاءت متأخرة.وقال علاوي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن " الاتفاقية الموقعة بين العراق والاردن جيدة, وهي خطوة الى الأمام لتعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين".

وأكد "وإن جاءت متأخرة، الا ان العبرة تكمن بتنفيذ واستكمال الاليات اللازمة لإنجاحها".

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