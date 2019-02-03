أستراليا تقرر إجلاء أطفال المهاجرين عن معسكرات الإيواء في ناورو

2019/02/03 | 11:44

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(المستقلة)..أعلنت أستراليا أنها قررت إخلاء مخيمات توقيف المهاجرين اللاشرعيين في جزيرة ناورو في المحيط الهادئ، من جميع الأطفال المحتجزين فيها.وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في بيان مشترك عنه ووزير الهجرة ديفيد كولمان، إن “آخر أربعة أطفال من أبناء طالبي اللجوء في المخيمات التي يديرها الأستراليون في ناورو، قدّمت لهم جميعا طلبات تتضمن إعادة توطينهم في الولايات المتحدة”، بحسب “روسيا اليوم”.وأوضح موريسون، أن “كل الأطفال نقلوا الآن من ناورو قبل تحديد وجهتهم اللاحقة بعد مغادرة الجزيرة”.وتقضي سياسة الهجرة في أستراليا، بإرسال طالبي اللجوء إلى مخيمات في ناورو في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، حيث يجري إبلاغهم بعدم إمكانية توطينهم في أستراليا.وأثارت الظروف القاسية والتقارير عن إساءة معاملة الأطفال في المخيمات هناك، انتقادات واسعة داخل أستراليا وخارجها، في حين ترى أستراليا أن سياستها تجاه المهاجرين ضرورية للحد من غرق طالبي اللجوء في البحر نتيجة ركوب قوارب متهالكة يستخدمها المهربون.

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