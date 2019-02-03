الشاحنات الاردنية تشرع بدخول العراق بعد

2019/02/03 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نقیب أصحاب الشاحنات الأردنیة محمد خیر الداوود، اليوم الأحد، أن الشاحنات الأردنیة بدأت الدخول إلى السوق العراقیة بعد توقیع اتفاقیات كثیرة مع الجانب العراقي، موضحا أن الشاحنات العراقیة المحملة ستدخل كذلك إلى المملكة.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن الداوود قوله إن "الشاحنات الأردنیة بدأت الدخول إلى السوق العراقیة بعد توقیع اتفاقیات كثیرة مع الجانب العراقي، فیما ستزداد ھذه الشاحنات الداخلة إلى العراق بالتدریج".

وأضاف أن "الشاحنات العراقیة المحملة ستدخل كذلك إلى المملكة"، متوقعا أن "یعود عدد كبیر من التجار والسائقین إلى العمل في مجال الشاحنات والشحن التجاري من جدید، بعد أن ھجروا العمل سابقا بسبب الخسائر وتوقف حركة الشاحنات سابقا إلى العراق".

وبین الداوود أنه "تم إعفاء عدد كبیر من السلع من الرسوم الجمركیة من قبل العراق، سیكون عاملا مساعدا على زیادة التبادل التجاري بین البلدین، ولما فيه مصلحة وخیر الجانبین، آملا بارتفاع عدد الشاحنات العاملة بین الأردن والعراق خلال الأیام المقبلة".

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