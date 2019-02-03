تحضير لقاء بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في فيتنام

2019/02/03 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصدر لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينج، ربما يلتقيان في دا نانج بفيتنام في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويدرس الرئيسان عقد قمة ثنائية يومي 27 و28 فبراير قبيل انتهاء فترة التهدئة في حربها التجارية، التي من المقرر أن تنتهي في أول مارس، وفقا لما ذكرته الصحيفة الصادرة في هونج كونج اليوم الأحد.

وقال ترامب، قبل أيام، إنه يتطلع إلى الاجتماع مع شي لحل النزاع التجاري.



وقال إن شي بعث له رسالة قال فيها إنه يريد أيضا التوصل إلى اتفاق قبل 1 مارس.

واتفق الرئيسان في 1 ديسمبر 2018 على تعليق حربهما التجارية لمدة 90 يوما.

وزار وفد تجاري صيني بقيادة نائب رئيس الوزراء “ليو هي” واشنطن قبل أيام لمواصلة المفاوضات.



وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بعد انتهاء المحادثات.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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