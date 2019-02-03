رابطة المصارف الخاصة العراقية تقيم دورة بـ

2019/02/03 | 11:48

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية وكيل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية CIBAFI،الاحد، دورة تدريبية خاصة بـ (شهادة المدير المصرفي الاسلامي المعتمد) ، في مقر الرابطة، بمشاركة عدد من المصارف الحكومية والخاصة.

وقال مدير الادارة والتدريب في رابطة المصارف الخاصة العراقية ،احمد الهاشمي ، خلال افتتاح الدورة وحضرتها "الاقتصاد نيوز" ، ان " البرنامج التدريبي لشهادة المدير المصرفي الاسلامي هو مصمم ومعتمد من قبل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية CIBAFI)) الذي يعتبر المظلة الرسمية لجميع المؤسسات المالية الاسلامية على مستوى العالم "، مشيرا الى ان "الدورة ستستمر خمسة أيام وسيكون التدريب بشكل يومي".

واضاف الهاشمي ، ان " الفئة المستهدفة في التدريب هم رؤساء مجالس ادارة المصارف والمدراء المفوضين ومعاوني المدراء المفوضين للمصارف العاملة في البلاد "، منوها الى ان "المشارك في الدورة سيحصل على شهادة مديرمصرفي معتمد بعد اجتيازه الامتحان بنجاح".





واوضح ان " رابطة المصارف الخاصة العراقية تسعى دائماً للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عبر الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبة، لأجل النهوض بالقطاع المصرفي بشقيه العام والخاص".

وبين الهاشمي، ان " الرابطة تعتمد على المدربين ذات الخبرة الطويلة وأصحاب الشهادات العالمية".

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