التيار الصدري: الجيوش الإلكترونية تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ أجندة خارجية

2019/02/03 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري، إن "هناك جيوشا إلكترونية تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ أجندة خارجية هدفها زعزعة الوضع الداخلي وخلق حالة من عدم الاستقرار وإثارة الفتن بين أبناء الشعب".واضاف الزاملي في بيان صحفي، أن "تلك الجيوش تقوم بتجنيد العديد من الصحافيين والمدونين لتنفيذ تلك الاجندة بشكل مباشر أو غير مباشر"، داعيا الى ملاحقة تلك العناصر وكل من يقف خلفها ويروج لأفكارها.

وحذر الزاملي من تماديها واستمرارها في بث ما وصفها "بسموم التفرقة والتسقيط غير المشروع والترويج لكل ما من شأنه إثارة النزاعات الداخلية وإرباك الوضع الأمني وزعزعة ثقة المواطن بحكومته".



مطالبا الحكومة بتشكيل خلية مشتركة لمتابعة الجيوش الإلكترونية.

تحرير: عامر الشيباني

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