النفط تمدد تجهيز القطاعين العام والخاص بالوقود الى نيسان المقبل

2019/02/03 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية اليوم الاحد، تمديد تجهيز القطاعين العام والخاص بالوقود الى نيسان المقبل.

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