مقتل سبعة اشخاص بخروج قطار عن مساره شرق الهند

2019/02/03 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اعلنت السلطات الهندية ،الاحد، عن مقتل سبعة اشخاص على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين، في حادث خروج تسع عربات قطار عن مسارها شرق البلاد.وذكرت وكالة الانباء الهندية الرسمية في خبر تابعته /المعلومة/ ان “حادث القطار كانت نتيجة انحراف تسع عربات من قطار جوغباني – أناند فيهار السريع بالقرب من محطة […]

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