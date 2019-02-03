2019/02/03 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بيرقدار: تصديق اعترافات ثلاثة متهمين بقتل مصور قناة فضائية

03/02/2019 11:44:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

صادق القضاء العراقي، الاحد، اعترافات ثلاثة متهمين بقتل مصور قناة فضائية الشهر الماضي بينهم امرأة .





وذكر بيان للمتحدث باسم القضاء، عبد الستار بيرقدار، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "محكمة التحقيق المركزية صدقت اعترافات ثلاثة متهمين بقتل مصور في قناة الحرة الفضائية بينهم امرأة".

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