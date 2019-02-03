2019/02/03 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..اكد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، على مواصلة للنهج المقاوم من أجل إحقاق الحقّ وإرساء العدل ونيل الحُريّة في البحرين، متوعدا النظام الديكتاتوري بمرحلة ثورية جديدة.جاء ذلك ردا على بيان آية الله قاسم وتأكيداً على الوفاء له والسير على نهجه، وقال:”لقد اشتقنا واشتاق أبناء شعبنا إلى مواقف الفقيه القائد المجاهد آية الله الشيخ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متوعدا النظام البحريني..



14 فبراير: أمامنا مرحلة ثوريّة جديدة تتطلب الكثير من العمل والتخطيط والتكاتف alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متوعدا النظام البحريني.. 14 فبراير: أمامنا مرحلة ثوريّة جديدة تتطلب الكثير من العمل والتخطيط والتكاتف) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متوعدا النظام البحريني.. 14 فبراير: أمامنا مرحلة ثوريّة جديدة تتطلب الكثير من العمل والتخطيط والتكاتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).