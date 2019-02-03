بماذا طمئن كريستيانو جماهير يوفنتوس

2019/02/03 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعادل يوفنتوس بثلاثة أهداف لمثلهم أمام بارما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 22 من الكالشيو بعد أيام قليلة من الخروج ضد أتلانتا من كأس إيطاليا.وسجل رونالدو ثنائية في تعادل يوفنتوس أمام بارما، ووصل إلى الهدف 17 وتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.وقال كريستيانو بعد المباراة "أنا سعيد بالأهداف ولكن ليس بالنتيجة، وفي النهاية هذه هي كرة القدم".وأضاف "أنتظرونا حتى نرتكب الأخطاء ليسجلوا، ونجحوا في ذلك، في الدقائق الأخيرة لم نكن على ما يرام لذلك استطاعوا ان يحرزوا التعادل".وأكد النجم البرتغالي في تصريحاته لشبكة "DAZN" الإيطالية: "لا أعتقد أن النتائج لها علاقة بالمستويات البدنية أو التدريب الإضافي، هي فقط كرة القدم، الجميع يتابعنا لأننا أفضل فريق، ودائماً ما يحاولون دراسة طرق التغلب علينا".واختتم "لسنا قلقين، نحتاج للهدوء لأننا نؤمن بفريقنا وأسلوب لعبنا، والمدرب والموظفين في النادي، لا داعي للقلق حتى بين الجماهير".انتهى .م ك

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