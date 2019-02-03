2019/02/03 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طهران تفكك شبكة منظمة للتلاعب بالاقتصاد

العالم الاسلامي ايران

طهران تفكك شبكة منظمة للتلاعب بالاقتصاد

الأحد 3 فبراير 2019 - 11:49

الامن الايراني

اعلنت وزارة الامن الايرانية، اليوم الأحد، عن تفكيك شبكة منظمة للتلاعب بالنظام الاقتصادي في البلاد في قطاع البتروكيمياويات في محافظة يزد.

وقالت الوزارة في بيان تابعته "الغدير"، إن "الدائرة العامة للامن في محافظة يزد اعتقلت 3 من المتهمين الرئيسيين في اطار التلاعب بالنظام الاقتصادي في البلاد في قطاع البتروكيمياويات".يذكر ان عناصر هذه الشبكة اسسوا 73 شركة صورية وورقية وكانوا يشترون المواد الخام للبتروكيمياويات بالسعر المدعوم من الدولة ومن ثم يبيعونها باسعار السوق الحرة حيث بلغت قيمة التداول المالي لهذه الشركات الصورية عبر هذا الطريق 3 آلاف مليار ريال.والتحقيقات جارية في هذا الملف للكشف عن كل جوانبه ومحاسبة كافة المفسدين الاقتصاديين الضالعين فيه الذين يعرّضون الامن الاقتصادي في البلاد للخطر.



انتهى...س ح

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تفكك شبكة منظمة للتلاعب بالاقتصاد) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تفكك شبكة منظمة للتلاعب بالاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).