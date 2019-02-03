اللواء 27 في الحشد ينظم دورة تدريبية شاملة لمقاتليه لرفع جهوزيتهم (صور)

2019/02/03 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اللواء 27 في الحشد الشعبي, الاحد, دورة تدريبية شاملة لمقاتليه في الفنون القتالية والبدنية وذلك لرفع جهوزيتهم والاستعداد لأي واجب دفاعا عن العراق.

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