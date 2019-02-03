عمليات نينوى للحشد والجيش يبحثان التنسيق الأمني والاستخباري ضمن قواطع المسؤولية

2019/02/03 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الحشد الشعبي والجيش تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري وتأمين قواطع المسؤولية في المحافظة.وقال موفدنا ان " نائب قائد عمليات الحشد الشعبي في نينوى الحاج رضوان العنزي التقى بنائب قائد عمليات نينوى للجيش اللواء الركن جاسم محمد خليل وبحث الجانبان التنسيق الأمني والاستخباري لإدامة الاستقرار الأمني المتحقق في المحافظة".اضاف الموفد ان " قيادتي الحشد ...

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