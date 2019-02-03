عرب كركوك يدعون لاختيار شخصية منهم كمستشار لرئيس الجمهورية لـ'تمثيل المكون'

2019/02/03 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسطالب التحالف العربي في محافظة كركوك، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية برهم صالح باختيار احد المرشحين من قبل التحالف بصفة مستشار في رئاسة الجمهورية لتمثيل المكون العربي.وقال التحالف في بيان، تلقته "الغد برس"، ان "التحالف العربي في كركوك يؤمن بالحفاظ على التمثيل المتناسق والمتجانس والمتوافق لمكونات كركوك في كافة مفاصل الدولة العراقية".

وأضاف البيان، "نطالب رئاسة جمهورية العراق وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي هو على بعد خطوة واحدة من كافة القوميات على اختيار احدى الشخصيات العربية في كركوك المرشحة من قبل التحالف العربي في كركوك كمستشار لرئاسة الجمهورية لتمثيل المكون العربي الذي لم يمثل في رئاسة الجمهورية وهذا امر مهم وحيوي لارساء التوافقات الوطنية".ولفت إلى ان "التحالف العربي يسعى الى ان يكون صوت عرب كركوك قريباً من مسامع مصدر القرار في بغداد وخصوصا في رئاسة الجمهورية ولهذا نعتبر طلبنا هو استحقاق كون التحالف هو الممثل الشرعي لعرب كركوك وفق ما افرزته الانتخابات الاخيرة".

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