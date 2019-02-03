كوردستان تمنع فئة من العمل كسائقي أجرة

2019/02/03 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان أمراً وزارياً يمنع منتسبي القوات الأمنية والقوات المسلحة على ملاك إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من العمل سواق سيارات أجرة في إقليم كوردستان.

وجاء في الأمر الوزاري الذي يحمل توقيع وزير داخلية إقليم كوردستان، كريم سنجاري، أنه تمنع ممارسة مهنة (سائق سيارة أجرة) من قبل جميع ضباط وملاكات قوات الأمن الداخلي (الآسايش، الشرطة، حرس الإقليم، الدفاع والنجدة، الجنسية، المرور، حرس الحدود وشرطة الجمارك) ومنتسبي الملاكات العسكرية لوزارة شؤون البيشمركة وكافة القوات المسلحة على ملاك حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية.

كما يمنع الأمر الوزاري ممارسة هذه المهنة من قبل منتسبي دائرة العلاقات الخارجية لإقليم كوردستان، بينما يسمح لمنتسبي الدوائر المدنية (من الدرجة الوظيفية السابعة فما دون) بممارسة هذه المهنة شرط علم وعدم ممانعة دوائرهم، وتجديد عدم الممانعة سنوياً.

وأشار الأمر الوزاري إلى أن هذه التعليمات سيباشر بالعمل بها اعتباراً من تاريخ صدور الأمر (31 كانون الثاني 2019).

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