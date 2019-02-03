مسلحون يهاجمون منزل أحد شيوخ العشائر شرقي الفلوجة

2019/02/03 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي ، الاحد، عن قيام مجموعة مسلحة بمهاجمة منزل شيخ عشيرة البو عساف شرقي مدينة الفلوجة.وقال الحلبوسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجموعة مسلحة هاجمت منزل الشيخ عواد العبيد شيخ عشيرة البو عساف في ناحية الخيرات بقضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، دون وقوع […]

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