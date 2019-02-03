الكمارك تضبط أدوية بشرية مخالفة في مطار بغداد الدولي

2019/02/03 | 12:16

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(المستقلة)..تمكنت السلطة الكمركية في مطار بغداد الدولي اليوم الأحد من ضبط حقائب تحمل ادوية بشرية مخالفة كان يروم صاحبها ادخالها الى البلاد عبر منفذ المطار بدون أوراق رسمية .

” وذكرت الهيئة في بيان لها “أن السلطات الكمركية العاملة في المطار حجزت شحنة الأدوية وأتخذت كافة الاجراءات القانونية الخاصة بها .

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يذكر ان الهيئة العامه للكمارك في منفذ مطار بغداد الدولي تعلن بصورة مستمرة عن ضبط المواد الممنوعة من خلال سيطرتها على حركة البضائع والمسافرين .

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