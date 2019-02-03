الثقافة النيابية تطالب بتحقيق عاجل في قتل الروائي مشذوب والقبض على الجناة

2019/02/03 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب اليوم الاحد، الحكومة العراقية والاجهزة الامنية المختصة باجراء التحقيقات السريعة في قضية اغتيال الكاتب والروائي الدكتور علاء مشذوب.

كما طالبت اللجنة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "كشف ملابسات الحادث الاجرامي والقاء القبض على الجناة الذين ارتكبوا تلك الجريمة الشنعاء، مستنكرة هذا العمل الاجرامي الذي لا يمت للاديان والاعراف والقيم بأية صلة".كما عبرت رئيس اللجنة سميعة الغلاب وأعضاء اللجنة النائب حمدلله الركابي والنائب بشار الكيكي والنائب علي غاوي عن حزنهم لتلقيهم نبأ وفاة المؤلف والروائي الدكتور مشذوب في جريمة بشعة باغتياله من قبل عناصر مسلحة في شارع ميثم التمار وسط مدينة كربلاء المقدسة.كما شددت رئيس واعضاء اللجنة النيابية على تفعيل العمل الاستخباري ودور وزارة الداخلية والامن الوطني وجميع الاجهزة المساندة الاخرى بالحفاظ على ارواح المواطنين خصوصا العلماء والمثقفين الذين يعدون الواجهة الحضارية للبلد.وكان مسلحون مجهولون كاتبا عراقيا أغتالوا عصر أمس السبت في شارع ميثم التمار وسط مدينة كربلاء.ونقلت تقارير إعلامية عن شهود عيان قولهم إن المسلحين أطلقوا وابلا من الرصاص على الكاتب مشذوب، فأردوه قتيلا بعد أن اخترقت 13 رصاصة جسده.وأوضحوا أن عملية الاغتيال وقعت بعد خروج مشذوب من لقاء مع عدد من الإدباء والصحفيين في ملتقى أدبي متوجها إلى منزله بالقرب من مركز المدينة القديمة.ولم تعرف بعد دوافع الاغتيال أو الجهة التي تقف وراءه.وعرف مشذوب بنشاطه الثقافي والفني وكتاباته في حقول أدبية وفنية متنوعة.



إذ نشر نحو أربع روايات وثلاث مجموعات قصصية، وكتابا عن تاريخ مدينة كربلاء، فضلا عن عدد من البحوث في الصورة والدراما التلفزيونية.وهو عضو في اتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين العراقيين، ويحمل شهادة الدكتوراة من كلية الفنون الجميلة في بغداد.ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بكتابات تستنكر اغتيال الأديب العراقي، واستخدام العنف لإسكات المخالفين في الرأي.واستغرب البعض وقوع عملية الاغتيال في شارع رئيسي يحظى بتواجد أمني كثيف وسط المدينة.ووصفت بعض هذه الكتابات مشذوب بـ "الكاتب الجريء" ودعا البعض إلى إطلاق اسمه على دورة معرض الكتاب التي ستعقد في بغداد هذا الشهر.من جانبها اعلنت قيادة شرطة كربلاء تشكيل فريق عالي المستوى للتحقيق في جريمة قتل الروائي مشذوب.كما دعت قيادة الشرطة وسائل الاعلام والمواطنين كافة الى التعاون معها "من خلال توخي الدقة في نشر الاخبار وعدم إطلاق الاقاويل جزافا أو الإنجرار وراء الاشاعات المغرضة واخذ المعلومات من المصادر الرسمية وذلك لكشف الجريمة باسرع وقت ممكن ولكي لاتؤثر بعض الاخبار على مجريات التحقيق".انتهى

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