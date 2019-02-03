النفط تعلن تفاصيل عقد حفر 40 بئراً في حقل مجنون

2019/02/03 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} أعلنت وزارة النفط، عن تفاصيل عقد حفر 40 بئراً في حقل مجنون العملاق في محافظة البصرة.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية، باسم محمد خضير، في مؤتمر صحفي عقده في البصرة حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز}، ان "السقف الزمني للإنتاج 24 شهراً وتصل الى طاقة 450 الف برميل من حقل مجنون فقط".وأشار الى، ان "العمل يبدأ نهاية العام الحالي" مشيراً الى ان "وزارة النفط أوعزت لشركة الحفر العراقية ببدء العمل بالابار المشتركة مع دول الجوار".وكانت وزارة النفط، أعلنت الخميس الماضي، إن شركة نفط البصرة أبرمت اتفاقا مع شركة الحفر العراقية التي تديرها الدولة لحفر 40 بئراً نفطية جديدة في حقل مجنون النفطي العملاق بجنوب البلاد.وقال وزير النفط ثامر الغضبان خلال حضوره مراسم توقيع عقد الحفر، ان "هذا العقد يمثل خطوة مهمة لتطوير الحقول النفطية بقدرات وطنية من خلال الشركات التخصصية ومنها شركة نفط البصرة وشركة الحفر العراقية".وبين، ان "العقد تم توقيعه بين شركتين وطنيتين لحفر 40 بئراً نفطياً في حقل مجنون النفطي، وبذلك ستتمكن الوزارة من تطوير الحقل وزيادة عمليات الانتاج فيه باوقات قياسية وكلف مخفضة وبجهود المخلصين من الملاكات الوطنية في شركتي نفط البصرة والحفر العراقية.انتهىبواسطة..



معتز الحبيب

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