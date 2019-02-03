السليمانية | انطلاق مفاوضات جديدة بشأن تشكيل حكومة كردستان

2019/02/03 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت حركةُ التغييرِ النيابيةُ شروعَ الاحزابِ في الاقليمِ لاجراءِ مفاوضاتٍ جديدةٍ بشأنِ تشكيلِ حكومةِ الاقليمِ, مؤكدةً اَنَّ قضيةَ كركوك ومرشحَ العدلِ وتوزيعَ المناصبِ اهمُ القضايا

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