اجتماع تحالفي البناء والإصلاح الفتلاوي: البناء والإصلاح سيبحثان ملف مرشح الداخلية ورئاسة لجنة الأمن والدفاع

2019/02/03 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ النائبُ عن كتلةِ البناءِ فاضل الفتلاوي، أن الاجتماعَ المرتقبَ بين تحالفي البناءِ والإصلاحِ سيُناقشُ حلَ الخلافِ على لجنةِ الأمنِ والدفاعِ النيابيةِ وملفَ مرشح ِالداخلية

وقال

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