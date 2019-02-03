مطالبات بتعيين احدى الشخصيات العربية مستشارا لرئاسة الجمهورية

2019/02/03 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب التحالف العربي في كركوك، الاحد، رئيس الجمهورية برهم صالح بتعيين احدى الشخصيات العربية مستشارا لرئاسة الجمهورية، فيما اشار الى انه يسعى الى ان يكون صوت عرب كركوك قريباً من مسامع مصدر القرار في بغداد.وقال التحالف في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه انه “خلال تسارع الاحداث و في زحام الحراك السياسي في بلدنا الحبيب ...

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