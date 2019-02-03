عرب كركوك يطالبون صالح باختيار عربي كمستشار لرئاسة الجمهورية

2019/02/03 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب التحالف العربي في كركوك، الأحد، رئيس الجمهورية برهم صالح باختيار شخصية عربية كمستشار لرئاسة الجمهورية.

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