علاوي يعلق على الاتفاقية مع الأردن

2019/02/03 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الأحد، الاتفاقية الموقعة بين العراق والاردن "جيدة".

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