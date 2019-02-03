العمل: إصدار أكثر من 103 الاف بطاقة ذكية للأسر الجديدة المشمولة بالاعانة الاجتماعية

2019/02/03 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل،اليوم الاحد، أكثر من 103 الاف بطاقة ذكية للأسر الجديدة المشمولة بالاعانة الاجتماعية.

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