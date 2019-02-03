محكمة التحقيق المركزية تصدق اعترافات ثلاثة متهمين بقتل مصور قناة الحرة الفضائية بينهم امرأة

2019/02/03 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة التحقيق المركزية اليوم الاحد، على اعترافات ثلاثة متهمين بقتل مصور قناة الحرة الفضائية بينهم امرأة.

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