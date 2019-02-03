ضبط ادوية بشرية مخالفة في مطار بغداد الدولي

2019/02/03 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطة الكمركية في مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، من ضبط حقائب تحمل ادوية بشرية مخالفة كان يروم صاحبها ادخالها الى البلاد عبر منفذ المطار بدون أوراق رسمية.وقالت الهيئة في بيان، ان "مفارزها العاملة في المطار تمكنت من ضبط حقائب تحمل ادوية بشرية مخالفة كان يروم صاحبها ادخالها الى البلاد عبر منفذ المطار بدون أوراق رسمية".

واضافت، انه "تم حجز الشحنة وأتخاذ كافة الاجراءات القانونية الخاصة بها" .

يذكر ان الهيئة العامه للكمارك في منفذ مطار بغداد الدولي تعلن بصورة مستمرة عن ضبط المواد الممنوعة من خلال سيطرتها على حركة البضائع والمسافرين .انتهى/س

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