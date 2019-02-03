2019/02/03 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد رئیس هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري, أن الجمهورية الإسلامية تتمتع بالقدرات الدفاعیة و الرادعة وتسیر بفضل بسالة قواتها المسلحة وبدعم الشعب وبقیادة وحكمة قائد الثورة الإسلامیة الإمام علي الخامنئي في طریق العزة و التطور.وقال اللواء باقری فی مقال، :نشكر الله عز وجل على أعتاب الذكرى الأربعین لانتصار الثورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الأركان الإيرانية : قدراتنا الدفاعية تزداد بقيادة وحكمة الإمام الخامنئي alansaar.

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