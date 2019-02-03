2019/02/03 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أقدم مرتزقة العدوان السعودي على استهداف المدنيين اليمنيين وخرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.وقال مصدر أمني إن “قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بمختلف الأسلحة استهدف عدداً من المناطق جنوب وشرق مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة”.وأشار إلى “استشهاد مزارع وحدوث أضرار كبيرة بالمزرعة التي يعمل بها بقصف مدفعي للغزاة والمرتزقة استهدفهم بمنطقة جميشة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرتزقة السعودية تستهدف المدنيين اليمنيين وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة alansaar.

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