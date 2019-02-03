المجموعة الاستشارية لبعثة 'يونامي' في العراق تعقد اجتماعها الاول

2019/02/03 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:عقدت المجموعة الاستشارية النسائية للمصالحة والسياسة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الاحد، اجتماعها الاول في بغداد لمناقشة وضع خطة عمل لمدة عام بشأن أولويات القضايا التي ستتبناها المجموعة.

وذكرت البعثة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مساعدة مسؤولة الجندر في مكتب يونامي سحر شاكر، ناقشت مع النساء المجتمعات اجندة الاجتماع وما تمخض عنها من محاور رئيسية".وبينت ان "المحور الاول هو، التشريعات مثل قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون الأحزاب ومشروع قانون الحماية من العنف الاسري، اما المحور الثاني فالآلية الوطنية لتمثيل المرأة في الحكومة العراقية".واشارت الى ان "المحور الثالث هو المرأة في مراكز صنع القرار، كما تم اختيار اللجنة التي ستتبنى كتابة الخطة بمحاورها الثلاثة ومناقشتها في الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية".يذكر ان المجموعة الاستشارية تأسست في تشرين الاول ٢٠١٨ للنهوض بدور المرأة في العملية السياسية، وتضم 22 عضوةً تم اختيارهن بصفتهنّ الفردية لما يمتلكن من مهارات وخبرات، من بينهنّ مدافعاتٌ عن حقوق الإنسان وخبيرات في الإعلام وسياسيات سابقات وناشطات في المجتمع المدني.

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