رغد صدام حسين تنشر آخر رسالة لأبيها: أنهم ماضون في خطة الموت

2019/02/03 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برسكشفت رغد حسين الابنة الكبرى لصدام حسين، مقتطفات من رسالة بعثها لها والدها خلال فترة أسره لدى القوات الأمريكية في العراق.ونشرت رغد عبر حساب منسوب لها، على "تويتر" صورة لجزء من رسالة والدها وأرفقتها بعبارة: "جزء من رسالة الشهيد الرئيس صدام حسين في أسره لابنته رغد".

وتعود رسالة الراحل صدام حسين إلى تاريخ ديسمبر 2003، إذ كتب فيها: "ترسّخت القناعة لديّ بأنّهم ماضون في خطّة الموت، إلا لو أراد الله عكس ما أرادوا، وهو القادر وعلى كل شيء قدير".كما كشف صدام في الرسالة تفاصيل طلب قدمه له أحد جنرالات الغرب لدعوة الشعب العراقي إلى عدم المقاومة وإلقاء السلاح، وقال: "يوم قدّم لي أحد جنرالاتهم ورقة، قال لي المترجم، وهو يترجم كلام ذاك الجنرال بأنها تتضمن دعوة منك، يا صدام حسين لشعب العراق ومقاومته المسلحة الباسلة، إلى إلقاء السلاح وعدم المقاومة، وكان ذلك في الشهر الثاني عشر من عام 2003".وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها رغد حسين عن رسالة من والدها، حيث سبق ونشرت عبر حسابها المذكور، قصيدة كتبت بخطه، وقبلها رسالة منه لعائلته.

جزء من رسالة الشهيد الرئيس صدام حسين في أسره ، لابنته رغد .#صدام_حسين #صدام #ابوعدي #رغد_صدام #رغد_صدام_حسين #العراق #رسائل_الشهيد_صدام_حسين pic.twitter.com/8g07FT5rSu

— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) ٢ فبراير ٢٠١٩

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