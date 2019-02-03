العدل: الإفراج عن 524 نزيلاً خلال شهر كانون الثاني الماضي

2019/02/03 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسأعلنت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، اليوم الأحد، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر كانون الثاني الماضي.وقال بيان عن الوزارة، تلقته "الغد برس"، ان "العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ (524) نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات (47) من النساء و(477) من الرجال بينهم (81) مشمولاً بالعفو العام، تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم".

وأكد البيان ان "دائرة الاصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات اطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح".يذكر ان عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام قد بلغ (8338) نزيلاً منذ شهر 11/2016 ولغاية 31/1/2019.



بحسب إعلام الوزارة.

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