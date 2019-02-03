سرايا القدس تتبنى عملية قنص ضابط إسرائيلي على حدود غزة

2019/02/03 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد، مسؤوليتها عن عملية قنص ضابط إسرائيلي على حدود قطاع غزة قبل أسبوعين.

وبثت سرايا القدس مشاهد من عملية القنص التي نفذها مقاتليها يوم الإثنين 22 يناير الماضي، وذلك رداً على اعتداء جنود الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني .

وأكدت سرايا القدس أنها ستبقى جاهزة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت مصادر عبرية قالت في ذلك الوقت: “إن ضابطاً من جيش الاحتلال أصيب بجراحٍ متوسطة، بعميلة قنص على حدود قطاع غزة”.

وذكرت المصادر أن الضابط أصيب على الحدود المحاذية لجنوب قطاع غزة.

وعقب العملية، استهدفت مدفعية الاحتلال، مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة البريج وسط قطاع غزة استشهد خلالها أحد عناصر كتائب القسام وأصيب 4 اخرين.

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