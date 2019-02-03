2019/02/03 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما واصيب 8 اخرون، اليوم الاحد، بانقلاب سيارة جنوبي محافظة السليمانية.

وقال مصدر أمني ان سيارة من نوع جيب كانت تقل 10 اشخاص، انقلبت على طريق دربندخان - كلار، ما اسفر عن مصرع امرأة وطفل واصابة 8 اشخاص بجروح.

وتابع المصدر ان سبب انقلاب السيارة هو السرعة الزائدة وفقدان السائق السيطرة على القيادة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 10 اشخاص بحادث سير جنوبي السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 10 اشخاص بحادث سير جنوبي السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).